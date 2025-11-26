Unidos de Olmos se pone al día y puede sentenciar la Liga

Este miércoles por la tarde tendremos acción del Clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol. El puntero del campeonato Unidos de Olmos se pone al día frente a Everton en el sintético que tiene el Gigante del Oeste en 43 y 184. La historia comenzará a las 17.00 y promete ser de alto voltaje.

Los comandados técnicamente por Leandro Sarco pueden prácticamente sentenciar el torneo. Obtener los tres puntos le pueden permitir al Azulgrana alcanzar las 32 unidades, sacándole cuatro de ventaja al escolta ADIP con seis en disputa. El fin de semana el equipo debe visitar en Los Hornos a Centro Fomento, en un choque muy caliente, con los de la dupla Bautista Giampieri y Lucas Cabillón siendo terceros y con la necesidad de volver a ganar tras tres encuentros.

Vale mencionar que los futbolistas de Gustavo Bianco tienen que sumar por la tabla de los promedios. Hoy el Decano tiene 99, sumando la misma cantidad que Asociación Nueva Alianza -en zona de promoción-, pero al tener un juego menos puede respirar. Una derrota haría que a falta de dos fechas tengan que jugar -por ahora- un desempate. Criba y Círculo Cultural Tolosano también están en el lío, pero el Tolo divide por una sola temporada.

De esta manera, hoy por la tarde se jugará un partido que puede definir muchas situaciones, con atención en varios barrios de la ciudad y con el desafío Unidos de conseguir una victoria que le permita quedar a un paso del tricampeonato, el primero en su historia.

San Carlos prepara el viaje a La Quema

El primer equipo de Villa San Carlos va afrontando una semana de trabajos intensa a la espera de lo que será el compromiso del próximo sábado a las 17.00 ante Acassuso, por el duelo de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera B Metropolitana.

Los comandados por Pablo Miranda no pudieron sacar ventaja en la ida disputada en el Gennacio Sálice, en una igualdad sin goles, por lo que todo se definirá en La Quema, la nueva cancha que tiene el rival en Boulogne, a unos 90 kilómetros de Berisso.

Todavía falta para tener certezas de un 11 inicial, pero lo concreto es que el Celeste jugará a todo o nada con el Quemero, en una historia que si sigue en cero se definirá desde los tiros del punto penal.