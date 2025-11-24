Se presentaron tres Listas más en Gimnasia

Este lunes, a pesar del feriado, tres grupos de socios presentaron sus respectivas listas para competir en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Además del que ya había hecho Toto Pueblo con el sector se "Gimnasia Somos Todos", hace instantes llegó Diego Patiño en representación de Unir a Gimnasia.

También presentó su lista Usina Tripera que llevará como candidato a Carlos Anacleto. En la sede social estuvieron completando el trámite y se hizo presente Ramiro Geneyro, Pablo Storino y de Ezequiel Ibáñez entre otros.

Además, este espacio confirmó la presencia como vicepresidenta tercera de la lista de Josefina Gasquín la hija de un reconocido militante político de Gimnasia hace más de dos décadas.

Por otro lado, estuvo Daniel Onofri con Arriba Gimnasia quien presentó la lista para intentar ser nuevamente presidente del club confirmó la presencia de varias mujeres en su agrupación y al mismo tiempo destacó que pretende armar un fideicomiso en lo que sería su tercera gestión como presidente en el caso de ser electo.

Las elecciones de Gimnasia se van a desarrollar el próximo sábado 29 con un total de cerca de 16.000 socios en condiciones de votar de los cuales se estima que puedan acudir en un promedio récord aproximadamente 10.000.