Hoy se presentan las listas para las elecciones

El próximo sábado 29 Gimnasia tendrá nuevo presidente. Tal como adelantó este medio, Edgardo “Toto Pueblo” Medina fue el primer candidato en presentar la lista con los 36 miembros correspondientes que buscarán ser Comisión Directiva tripera.

En la jornada de hoy, entre las 8 y las 10 am, los demás candidatos se acercarán a la Sede Social para presentar la nómina. Según le confiaron a diario Hoy, tanto Carlos Anacleto como Daniel Onofri se guardaron una “sorpresa” para las vicepresidencias. El frente “Unir a Gimnasia” también promete una lista que dará que hablar.

“Gimnasia Somos Todos” presentará este lunes una nueva versión de su lista de 36 dirigentes, luego de que dos personas incluidas en la nómina inicial aseguraran no haber dado su aprobación. Dos socios solicitaron ser removidos, por lo que el espacio de Toto Pueblo debió reformular la propuesta. El primer caso fue el del periodista Simón Bordoni, quien informó públicamente el error y se asesoró legalmente para solicitar ser retirado de la lista. Poco después, se sumó el reclamo de Stella Zozaya, que también se comunicó con el espacio para pedir su baja al no haber dado consentimiento para integrar la nómina.

Desde el viernes , los socios y socias del Lobo pueden consultar el padrón electoral a través del Portal de Autogestión. Allí se confirma si cada asociado está habilitado para votar en las elecciones.

El sistema permite verificar los requisitos formales: calidad de socio, antigüedad y pago de cuotas. La Comisión Directiva informó que la votación se llevará a cabo en la Sede Social de calle 4, entre las 9 y las 19, y será obligatorio presentar el DNI físico al momento de emitir el voto.