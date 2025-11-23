TC Mouras: Guiffrey logró una pole histórica para Chevrolet en La Plata

Juan Pablo Guiffrey vivió un fin de semana inolvidable en La Plata. Luego de haber anunciado que no competiría por motivos económicos, el piloto del RUS Med Team finalmente dijo presente y sorprendió al quedarse con su primera “pole position” en el TC Mouras, en el marco de la tercera y anteúltima fecha de la Copa Coronación 2025.

El entrerriano, que había dominado el segundo entrenamiento en el circuito sin chicana del autódromo “Roberto Mouras”, selló un tiempo de 1m25s194 y aventajó por 0s499 a Eugenio Provens (Dodge), que había marcado el ritmo en la otra tanda de prácticas. Con este resultado, Guiffrey no solo consiguió la primera pole de su campaña, sino que también le otorgó a Chevrolet su primera clasificación más rápida de la temporada.

“El lunes anuncié que no iba a venir por motivos económicos y mucha gente se preocupó. Gracias a ese apoyo, estoy corriendo este fin de semana. Dimos en la tecla con los cambios, porque en el primer entrenamiento no habíamos sido los más rápidos”, declaró Guiffrey, ubicado 8º en la Copa Coronación, en diálogo con Campeones Radio.

Lucas Carabajal (Ford), líder del “play-off”, clasificó quinto, mientras que Provens, su principal escolta en el certamen, se ubicó segundo, lo que anticipa una definición vibrante en el tramo final del campeonato.

Este domingo, desde las 8:51, el TC Mouras disputará una única serie, con Guiffrey (Chevrolet) y Provens (Dodge) compartiendo la primera fila, en un duelo que puede marcar el rumbo de la pelea por la corona.

Fórmula 1: Colapinto corrió en Las Vegas

Al cierre de esta edición Franco Colapinto disputaba el Gran Premio de Las Vegas. El piloto argentino superó una Q1 difícil en la que su Alpine inició con neumáticos intermedios antes de pasar a los de lluvia, una decisión clave para mantenerse con vida en la tanda. Sin embargo, en la Q2 no pudo escalar más allá del puesto 15, posición desde la que buscó avanzar en la carrera. Colapinto mostró consistencia y evitó errores en un circuito que penalizó cada mínima imprecisión.