La trayectoria clásica recorrida por Billión lo convierte en el candidato

POR GALOPÓN

Pasaron tan solo cuatro días de la gran fiesta del turf platense que ya vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo por segunda jornada para ofrecer un programa de 15 carreras, entre las 14 y las 21. En el Clásico “Jockey Club del Paraguay” (2.000 mts.), el voto mayoritario es para Billión por el simple peso específico de exhibir un recorrido en el más alto plano jerárquico donde supo codearse con lo más selectos exponentes de las competencias de fondo. La cartilla le daba como para tomar parte del Gran Premio “Dardo Rocha” (G I-2.400 mts.) pero sus allegados decidieron pasar por alto ese compromiso y le apuntaron a este compromiso con la seguridad de contar con la más alta chance de victoria. De lo cual no cabe ninguna duda. Titular de cinco triunfos en 21 presentaciones, en tan solo dos oportunidades quedó fuera del marcador rentado. Todo apunta a que el buen hijo de Galicado se convierta en un candidato de “fierro”.

Carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupa el séptimo turno de programación, con un lote de siete competidores, dispuestos a llevarse los $6.830.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance superlativa de Billión, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, como El Bolivariano, también de buen presente porque viene de darle forma a la cuarta victoria de su breve –pero exitosa - campaña coincidiendo con la primera actuación en esta pista y que, a la vez, afronta su primer compromiso clásico. En la misma línea se ubica Tambaquí con un buen derrotero clásico en este hipódromo al que solo le falta una victoria en este nivel.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Candidatos para Hoy

1ra.) 3– 2 – 6

2da.) 2 – 5 – 1

3ra.) 3 – 2 - 4

4ta.) 6 – 3 – 1

5ta.) 3 – 1 - 8

6ta.) 2 – 9 – 6

7ma.) 3 – 5 – 4

8va.) 4 – 2 – 5

9na.) 8 – 4 - 9

10a.) 8 – 9 – 3

11a.) 9 - 3 – 4

12a.) 11 – 8 – 2

13a.) 9 – 12 – 1 - 10

14a.) 3 – 6 – 7

15a.) 1 – 9 – 10 - 11