Los Pumas dejaron todo en Twickenham pero no alcanzó

En el cierre de la ventana de noviembre, Los Pumas perdieron 27 a 16 frente a Inglaterra en Twickenham. El seleccionado argentino de rugby mostró dos caras muy distintas. En la primera mitad, las imprecisiones y la solidez defensiva británica impidieron que las llegadas se transformaran en puntos. Inglaterra aprovechó cada oportunidad y se adelantó 17 a 0 en apenas 26 minutos. Un penal de Tomás Albornoz redujo la diferencia, mientras que un try inglés fue anulado en la última jugada.

La segunda parte ofreció otra imagen. Con más actitud y presencia, Argentina descontó con un try de Justo Piccardo y dos penales que dejaron el marcador a un punto. Sin embargo, Henry Slade y George Ford ampliaron la ventaja.

El tramo final fue vibrante. Franco Molina apoyó pero su conquista fue invalidada por knock on. Rodrigo Isgró logró quebrar la defensa y acercar el marcador a cuatro puntos, aunque el último lineout fallido permitió a Inglaterra recuperar la pelota y cerrar el partido.