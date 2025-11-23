Adip cayó en el clásico y Unidos quedó a un paso de ser campeón

Este sábado tuvimos una gran jornada de fútbol de la Liga Amateur Platense, con la disputa de la fecha número 13 del Clausura de la Divisional A, con grandes encuentros, pero con el foco puesto en lo que fue el partido en Villa Castells, con el clásico entre Adip y San Lorenzo que tuvo un resultado durísimo para el Naranja.

Fue triunfo 1-0 para los dirigidos por Maximiliano Badell, con gol de Federico Benítez en la parte complementaria. De esta manera, Adip no pudo superar al puntero Unidos de Olmos, que el miércoles recibirá en el sintético a Everton y en caso de ganar va a estirar la ventaja a cuatro puntos con seis en juego, una diferencia que sería muy importante.

En otro resultado importante de la parte alta, Centro Fomento Los Hornos no pudo ganarle en La Granja a Asociación Iris, en un empate 1-1, que lo dejó a Fome a tres del Gigante del Oeste y al Multicolor complicado con la permanencia.

El que dio un golpe importante fue Círculo Cultural Tolosano, que con uno menos venció por 2-1 a Estrella en Berisso, algo que le permite respirar en la lucha de la tabla del promedio. Además, Alumni se salvó del descenso al ganarle 3-1 a Malvinas en Los Hornos.

Finalmente, Criba goleó 4-1 al descendido Ringuelet; Brandsen le ganó en Gorina 1-0 a Gonnet y fue empate sin goles entre Crisfa y Nueva Alianza.