Se cumplió el presagio de Caruso y Argentinos dejó afuera a Vélez

Argentinos Juniors se convirtió en el primer equipo en clasificar a los cuartos de final del Torneo Clausura, ya que anoche le ganó 2 a 0 a Vélez en Liniers con los tantos del sobrino de Diego Armando Maradona, López Múñoz.

De este modo, se cumplió el presagio del entrenador Ricardo Caruso Lombardi, quien había vaticinado que pasaría el Bichito en el encuentro contra el conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

De esta manera, Argentinos Juniors se enfrentará con el ganador del partido que esta noche van a jugar Boca y Talleres en la Bombonera en la instancia de cuartos de final del Torneo Clausura.

Con escandaloso arbitraje de Arasa pasó Central Córdoba

Otro de los equipos que clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura fue Central Córdoba de Santiago del Estero. El Ferroviario venció a San Lorenzo 2 a 1 en un partido que tuvo una polémica actuación del árbitro Nazareno Arasa.

El Ciclón se puso arriba sobre el final del primer tiempo y en la parte final sufrió dos expulsiones y un penal en contra. Central Córdoba aprovechó los fallos del árbitro para poder clasificar a los cuartos de final de este Torneo Clausura.

Los jugadores de San Lorenzo se fueron envueltos en una gran impotencia llorando y con mucha bronca por las designaciones y sobre todo las decisiones que tomó el encargado de impartir justicia en el partido que se jugó en Santiago Del Estero.

El equipo, cuyo dirigente referenciales Pablo Toviggino, se volvió a meter entre los ocho mejores del fútbol argentino y afrontar ahora la instancia de cuartos de final.