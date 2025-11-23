Villa San Carlos no pudo sacar ventaja ante Acassuso

No fue el mejor sábado para el primer equipo de Villa San Carlos, que no pudo sacar ventaja en el duelo de ida frente a Acassuso. Fue igualdad 0-0 para los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda, que jugaron con un hombre de más un largo rato debido a la expulsión de Joel Ghirardello en la visita.

La revancha será la próxima semana en San Isidro, en un duelo que no tiene ventaja deportiva, por lo que en caso de un nuevo empate, todo se va a definir desde los disparos del punto penal.

Ayer el Celeste impuso condiciones, pero la ausencia de Emanuel Zagert en ataque fue importante, aunque Luca Ferro trató de hacer lo suyo no alcanzó para vencer al experimentado arquero Federico Tursi que se hizo gigante para mantener la valla en cero y darle tranquilidad a su equipo.

Lo concreto es que hubo que lamentar en una demora de 20 minutos en la primera parte, debido a que no había ambulancia en el Gennacio Sálice ya que hubo un accidente en una de las tribunas del estadio.

Así las cosas, la próxima semana todo se va a dirimir en la cancha de Acassuso, con el Villero buscando hacerse fuerte y esperando contar con el Chaco, aunque recibió una roja directa y habrá que ver si puede ser considerado o no por Miranda.