Pese a las lluvias, la Liga tendrá acción este sábado

El jueves por la noche se dieron fuertes lluvias en toda la región, lo que generó temor en los diferentes clubes de la Liga. Sin embargo, las autoridades tomaron la decisión de disputar la fecha número 13 del Clausura de la Divisional A viendo que no hubo más tormentas durante la jornada del viernes.

Así las cosas, este sábado tendremos acción del campeonato, con partidos importantes, aunque el puntero Unidos de Olmos (29) va a estar jugando recién la semana entrante debido a su participación en el Regional.

La historia más emocionante del día estará en Villa Castells, cuando Adip (28) enfrente a San Lorenzo en el clásico, en caso de ganar el Naranja será puntero del torneo de forma transitoria.

Además, Fomento (25) que viene de dos caídas consecutivas visitará a un urgido Iris que viene luchando por mantener la categoría, al tiempo que Estrella (21) recibirá a Tolosano (20), ambos con chances de campeonar pero lejos a falta de nueve puntos para el cierre. Todo comenzará a las 16.00.