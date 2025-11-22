Villa San Carlos da el primer paso por su sueño de volver al Nacional

Llegó el día. El primer equipo de Villa San Carlos estará afrontando este sábado por la tarde el primer chico de su serie de cuartos de final del Reducido de la Primera B Metropolitana. El rival en cuestión será Acassuso, en un duelo cargado de tensión debido que hay una gran rivalidad entre ambos clubes, al punto tal de que en San Isidro entienden que son el clásico de la categoría.

La pelota comenzará a rodar a las 17.00 en el Gennacio Sálice de Berisso, con el arbitraje de Marcos Recalde. Los comandados técnicamente por Pablo Miranda intentarán sacar ventaja en la serie que no tiene ventaja deportiva y en caso de resultar igualada en 180 minutos se va a definir desde los tiros desde el punto penal.

Para el Celeste la temporada fue positiva, aunque perdió algunos puntos importantes que le privaron poder terminar más arriba en la tabla anual y así abrochar el boleto a la Copa Argentina 2026, uno de los grandes objetivos de este año. No obstante, dejar atrás la mala imagen de los últimos 18 meses, con un 2024 que lo tuvo peleando hasta el final por el descenso, ya es algo para quedar más que satisfecho.

Vale recordar que el Ferrocarril Midland ya logró el primer ascenso a la Primera Nacional 2026, siendo todo un hito para el club oriundo de Libertad. Ahora falta resolver el segundo ticket disponible para acceder a esa divisional, aunque también queda por dirimir una posibilidad más de jugar el certamen más federal del país de la próxima temporada, aunque para ello hay que ser campeón del Reducido, algo que difícil pero no imposible, con un Villero que viene embalado y un rival que no hizo un gran segundo semestre.

Finalmente, es importante destacar que en el Quemero está cedido a préstamo el defensor de Gimnasia, Valentín Peñalva, que será titular en su visita al Gennacio. Se nos viene un gran partido y la tarde promete ser una fiesta en Berisso.