Rugby: Los Pumas cierran el año ante Inglaterra

En el cierre de la ventana internacional de noviembre, Los Pumas afrontarán un desafío de máxima exigencia: enfrentar a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham, en Londres. El duelo se disputará mañana desde las 13:10, con transmisión en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN 2.

El seleccionado argentino llega con confianza tras las victorias frente a Gales y Escocia, aunque sabe que deberá elevar su rendimiento para competir en un escenario histórico y complejo. Twickenham no solo representa tradición, sino también uno de los entornos más difíciles para cualquier visitante. Inglaterra, impulsada por un presente sólido y diez triunfos consecutivos, incluido el resonante éxito ante Nueva Zelanda, parte como favorita y buscará prolongar su racha positiva ante los argentinos.

Sin embargo, el último triunfo de Los Pumas sobre la Rosa ocurrió justamente en este estadio, en 2022, cuando se impusieron por 30-29. Aquella vez, Emiliano Boffelli brilló con 25 puntos, aportando un try, seis penales y una conversión. Santiago Carreras completó el marcador con el otro try. Desde entonces, Inglaterra ganó los dos cruces posteriores, ambos en el Mundial de Francia 2023. Pese al favoritismo inglés, el combinado argentino buscará repetir la hazaña y cerrar el año con una actuación memorable.