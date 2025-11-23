Boca recibe a Talleres en busca del pase a cuartos del Clausura

Boca recibirá este domingo a Talleres de Córdoba en un encuentro decisivo por los octavos de final del Torneo Clausura. El partido se jugará a las 20 en el estadio Alberto J. Armando, con Sebastián Zunino como árbitro principal y Adrián Franklin a cargo del VAR.

El Xeneize alcanzó esta instancia tras liderar la Zona A con 29 puntos, superando a Unión y Racing, y asegurando además su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con confianza, luego de cuatro victorias consecutivas frente a Barracas Central, Estudiantes de La Plata, River y Tigre.

Talleres, por su parte, atravesó un 2025 complejo en el que peleó hasta las últimas fechas por evitar el descenso. Sin embargo, bajo la conducción de Carlos Tevez logró recomponerse y alcanzar los playoffs, mostrando carácter y resiliencia. Su clasificación refleja la capacidad de reacción de un plantel que encontró resultados en el momento más crítico.

El cruce en la Bombonera definirá quién se mete en los cuartos de final, con Boca buscando confirmar su favoritismo y Talleres intentando consolidar su recuperación.