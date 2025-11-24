Di Loreto bajó su candidatura por “Unir a Gimnasia”

Al cierre de esta edición, Emanuel Di Loreto emitió un comunicado anunciando que bajaba su candidatura a presidente por “Unir a Gimnasia”.

Según pudo averiguar este medio, tras varias reuniones el empresario tomó la decisión de declinar su candidatura y su lugar lo ocupará Diego Patiño.

La noticia tomó por sorpresa al arco político albiazul y también a los socios y socias.

Por ahora se mantienen las cuatro listas, aunque la confirmación llegará al mediodía cuando estén las planillas presentadas en Sede Social.