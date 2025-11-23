Estudiantes derrotó 1-0 a Rosario Central, avanzó a cuartos y dejó afuera al campeón

En un partido cargado de tensión, simbolismos y polémica, Estudiantes de La Plata dio el golpe en el Gigante de Arroyito: venció 1-0 a Rosario Central, recientemente proclamado campeón de la Liga Profesional 2025 por haber terminado primero en la tabla anual, y lo eliminó del Torneo Clausura en los octavos de final. Con esta victoria, el Pincha avanzó a cuartos, donde enfrentará a Central Córdoba.



Desde el inicio, el clima estuvo encendido. En el tradicional pasillo de reconocimiento al campeón, los jugadores de Estudiantes decidieron realizar la formación de espaldas, como gesto de protesta en medio de la polémica que rodeó la coronación del Canalla. La escena, rápidamente viralizada, marcó el tono de un encuentro que se jugó con dientes apretados.



En lo estrictamente futbolístico, el conjunto platense encontró la ventaja a los 31 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Cetré, quien definió con precisión para silenciar al Gigante. Central, sorprendido y obligado a remontar, buscó el empate con empuje pero sin claridad, mientras que Estudiantes sostuvo la diferencia con orden y oficio.



El final decretó un batacazo gigante: el campeón vigente quedó eliminado prematuramente del Clausura, mientras que el Pincha celebró una clasificación tan resonante como polémica por el contexto que rodeó al duelo.

