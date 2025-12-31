Rally Dakar 2026: se conoció un nuevo parte médico de la salud de Yacopini

El mundo del automovilismo sufrió un impacto cuando, hace casi dos semanas, Juan Cruz Yacopini se accidentó en El Carrizal. Desde aquel momento, el piloto se encuentra internado, pendiente de evolución. Una banja sensible de la “Legión Argentina” para la edición 2026 del Rally Dakar.

El joven piloto tiene una grave lesión en la columna, con compromiso medular. Además, detallaron que está sedado, mientras que la buena noticia fue que puede respirar por sus propios medios y se comunica mediante gestos.

Desde la semana pasada los médicos están esperando que esté en buenas condiciones para ser operado. En caso de que todo salga bien, será intervenido quirúrgicamente el próximo martes y el objetivo será inmovilizar el cuello.

El Rally Dakar llevará a cabo su 48ª edición en su historia, del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, y tendrá la participación de numerosos pilotos y navegantes representando a la Argentina. El Dakar saudí de 2026 tendrá largada y llegada en Yanbu, a orillas del Mar Rojo, con punto intermedio para el día de descanso en la capital del país, Riad. Transitará casi 9.000 kilómetros en todo su recorrido, competencia que, además, será la primera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), que el próximo año tendrá al Desafío Ruta 40 como fecha en Argentina.

LOS ARGENTINOS EN ESTA EDICIÓN

MOTOS:

Luciano Benavides (Rally GP – KTM)

Leonardo Cola (Rally2)

Santiago Rostán (Rally2)

ULTIMATE:

Bruno Jacomy (Navegante de Lucas Del Río-MD Optimus)

CHALLENGER:

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Tauruss T3)

Augusto Sanz (Navegante de Puck Klaassen-KTM)

David Zille y Sebastián Cesana (Tauruss T3)

Fernando Acosta (Navegante de Oscar Ral) (Tauruss T3)

Kevin Benavides y Leandro Sisterna (Tauruss T3)

Pablo Copetti

SIDE BY SIDE:

Manuel Andújar y Andrés Frini (Can-Am)

Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi (Can-Am)

DAKAR CLASSIC:

Gastón Matarucco (Navegante de Javier Vélez-Toyota)

MISSION 1000:

Benjamín Pascual (moto eléctrica Segway)