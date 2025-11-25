Italia, el dueño del mundo del tenis
Italia le ganó a España y se coronó nuevamente campeón de la Copa Davis.
Italia, hace más de cuatro décadas, saboreó una época inigualable en su tenis. Así llegó la primera Copa Davis para el país, en 1976, frente a Chile, en Santiago.
Italia y España llegaron a la definición sobre la superficie dura y bajo el techo del centro de exposiciones BolognaFiere riéndose del destino. Ambos equipos desembarcaron en el Final 8 sin sus dos mejores singlistas: Sinner y Lorenzo Musetti, en los anfitriones; Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich Fokina, en los capitaneados por David Ferrer. En el último capítulo, Italia, con Filippo Volandri como líder en el banco, se impuso 2-0, con los triunfos de Matteo Berrettini (56°) a Pablo Carreño Busta (89°) por 6-3 y 6-4, y de Flavio Cobolli(22°) frente a Jaume Munar (36°) por 1-6, 7-6 (7-5) y 7-5, en 2h56m. De esta manera, volvió a dominar el tenis mundial.