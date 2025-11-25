El carrusel del turf sigue girando en el Teatro del Barrio Hipódromo

POR GALOPÓN

No transcurrió una semana de la gran fiesta del turf platense que ya vuelve a abrir –por tercera jornada desde ese día- sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de quince carreras, entre las 14 y las 21. En el Hándicap “Haras Dilú” (1.200 mts.), nuestro voto es para Ridge Prince basándonos en que viene haciendo méritos como para anotarse su primer triunfo jerárquico, ya que luego de quedar “placé” de Es Aristocrático –nada menos- jugándosela a la descubierta, subió a un Hándicap palermitano escoltando a Bienhechor en otra actuación superlativa pues vino en el fuego todo el trayecto y dejando por detrás a rivales como Ask For Wild y El Patio. Está pasando por el mejor momento de su campaña r como para intentar anotarse el triunfo más importante de su campaña.

Hándicap reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el sexto turno de la programación, con un lote de nueve competidores, dispuestos a llevarse los $5.270.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance superlativa de Ridge Prince, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, tal el caso de Payucano, también de buen presente porque tras darle forma a la quinta victoria de una exitosa campaña, escoltó a Rugiente en San Isidro y volvió a esta pista para quedar “placé” de Silencio Dramático. Esto lo convierte en un hueso muy duro de roer, al igual que Amigazo Mak, que vuelve de una pausa en su trayectoria con muy buenos trabajos.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego… señores.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 2– 5 – 4

2da.) 3 – 10 – 2

3ra.) 3 – 5 - 4

4ta.) 2 – 8 – 4

5ta.) 3 – 6 - 1

6ta.) 4 – 7 – 3

7ma.) 4 – 5 – 3

8va.) 2 – 6 – 11

9na.) 4 – 13 - 11 - 2

10a.) 1 – 8 – 2

11a.) 8 - 16 – 12 - 13

12a.) 7 – 12 – 1

13a.) 13 – 4 – 10 - 11

14a.) 2 – 7 – 8

15a.) 10 – 3 – 9 - 13