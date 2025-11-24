Rechazaron tres de las cuatro listas presentadas en Gimnasia y solo Usina Tripera quedó habilitada

El Club Gimnasia y Esgrima La Plata informó, tras el cierre del plazo para la presentación de listas, que cuatro agrupaciones habían oficializado su intención de competir en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Sin embargo, tras la revisión de la Comisión Directiva, solo una de ellas quedó aprobada sin objeciones.



La única lista que pasó el filtro estatutario fue Usina Tripera, encabezada por el socio Carlos Anacleto, que cumplió con todos los requisitos de avales, firmas y antigüedad de sus candidatos, quedando automáticamente oficializada.



Las otras tres listas —Unir a Gimnasia, Gimnasia Somos Todos y Arriba Gimnasia— fueron observadas por distintos incumplimientos, principalmente por la falta de firmas obligatorias y por la inclusión de candidatos que no reúnen la antigüedad mínima requerida para ocupar cargos, según los artículos 57, 82 y 85 del Estatuto Social.



Las agrupaciones ya fueron notificadas y tendrán plazo hasta mañana a las 18 horas para subsanar las irregularidades: completar la documentación faltante y reemplazar a los candidatos que no cumplen con los requisitos estatutarios. Solo después de corregidas estas observaciones podrán ser oficializadas para participar de los comicios.



De esta manera, y mientras se aguarda la presentación de las correcciones, Usina Tripera es por ahora la única lista habilitada para competir en las próximas elecciones del Lobo.

