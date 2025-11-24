El aprendiz Leo Acuña, “a lo Legui”, llevó al disco a nuestra carta Billion

Por GALOPÓN

En una tarde soleada, ya acallados los ecos de la gran fiesta del miércoles pasado, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 15 cotejos. En el Clásico “Jockey Club del Paraguay” (2.000 mts.), nuestro candidato Billion respondió a sus últimos desplazamientos y con una soberbia actuación se alzó con una trabajosa victoria, en final “apretado”, ya que derrotó por medio pescuezo a El Bolivariano, mientras que a un cuerpo culminaba tercero Mr. Canónico. Nuestro indicado siempre vino en el último lugar y esa posición mantuvo hasta entrar a la recta donde el jockey aprendiz Leo Acuña –“a lo Legui”- buscó la media cancha y en medida carga en el último salto dio caza de El Bolivariano. Así, el pupilo de Elvio Bortulé luego de casi dos años volvió a reencontrarse con el éxito y ahora se le abre una nueva perspectiva en lo venidero, que podría ser el Clásico “Clausura” (G II-2.000 mts.).

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupó el séptimo turno de la programación con seis participantes en pista, ya que Caballo de Indio faltó a la cita y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de El Bolivariano, que prometía un sport de $1.75, superando lo reunido por Billion ($2.15).

Abiertos los partidores, Tambaquí salió resueltamente a la descubierta, “primereando” a El Bolivariano y a Mr. Canónico; de tal forma que al plantearse la carrera aventajaba por el pescuezo al favorito, quedando luego Mr. Canónino y Garzooks, con Billion y Gallop Rabid cerrando la marcha.

Con un ritmo sostenido dieron la vuelta al codo del Colegio Nacional y ya en el opuesto no varió el panorama con Tambaquí al frente y El Bolivariano en su persecución. Así hasta que se internaron en la curva de la calle 41, donde el favorito cargó resueltamente sobre la posición del puntero y en lucha lo desplazó del primer sitial. De tal forma que pisó el derecho en ventaja que en lucha mantuvo hasta la definición, pero no contó con el arresto postrero de Billion que cargando desde el fondo lo tapó justo en el disco.

El ganador vino en 27s.06/100; en 51.86s./100; en 1m.15s.74/100 y en 1m.40s.31/100 hasta completar el buen registro de 2m.04s.39/100 para los 2.000 metros de pista normal.