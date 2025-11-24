Boca ganó, gustó y avanzó a cuartos de final

Gana, gusta y sigue de racha.

Uno de los más evidentes síntomas de la mejoría de Boca de las últimas semanas fue haber asistido al modo en el que la gente despidió al equipo cuando dejó la cancha rumbo al vestuario en el entretiempo de la victoria ante Talleres. Estaba influido el ambiente, es cierto, por el penal que segundos atrás Agustín Marchesin le había atajado a Mateo Cáceres, aunque más allá de ese detalle y del triunfo parcial en un partido bravo para el equipo de Claudio Úbeda, la Bombonera de fin de 2025 poco tiene que ver con la que atravesó todo el año.

El punto de partida para analizar el partido puede resultar caprichoso, pero lo cierto es que mucho de lo bueno que le está pasando al Xeneize tiene que ver con lo anímico. Con un cambio de aire que se advierte y se transmite desde adentro hacia afuera y viceversa. En este caso, a pesar de que esa primera etapa no fue precisamente propia de un trámite en el que Boca la haya pasado bien. Al contrario, el atrevimiento de Talleres se impuso desde el comienzo, con una superioridad numérica en la mitad de la cancha que motivaba a Leandro Paredes y Milton Delgado a desdoblarse por demás, y que encontraba en la movilidad de Ulises Ortegoza el eslabón perfecto para acelerar los ataques y volver peligrosos a los de Carlos Tevez. Tanto es así que en los primeros 6 minutos, la T tuvo ¡cinco! aproximaciones de cierto riesgo.

Pero un corner de Paredes teledirigido a la cabeza de Di Lollo terminó en el 1 a 0, gracias al oportunismo de Merentiel, que la mandó al fondo de la red luego de que el balón pegue en el travesaño y el poste.

El momento bisagra fue sobre el final del primer tiempo, cuando la T tuvo la chance de empatarlo de penal. Pero Marchesin voló hacia su izquierda y se lo sacó a Cáceres, para alegría de la Bombonera.

Si ese fue un golpe emocional para el conjunto dirigido por Carlitos Tevez, el mazazo llegó apenas comenzó la segunda etapa. Porque de arranque desbordó Blanco por la izquierda, mandó el centro rasante al corazón del área y allí Merentiel marcó su doblete y abrió un partido que de allí en adelante pudo tener más goles en ambos arcos.

Con el 2 a 0, Boca recibirá el fin de semana próximo a Argentinos (venció por el mismo resultado a Vélez en Liniers), por los cuartos de final del Clausura.