Racing ganó 3-2 y dejó a River afuera del Torneo Clausura y casi sin Copa Libertadores





En una noche vibrante en el Cilindro de Avellaneda, Racing protagonizó una verdadera hazaña: derrotó 3-2 a River por los octavos de final del Torneo Clausura, lo eliminó de la competencia y lo dejó al borde de quedarse sin clasificación a la Copa Libertadores 2026. El equipo de Gustavo Costas logró el triunfo en la última jugada y desató la locura en Avellaneda.

El partido tuvo todos los condimentos. River golpeó primero: Pablo Solari abrió la cuenta y silenció al estadio. Pero Racing reaccionó con carácter y fútbol. Agustín Subiabre y Juan Fernando Quintero dieron vuelta el marcador, haciendo explotar a la hinchada académica.

Sin embargo, River volvió a meterse en partido. Un desafortunado desvío de Lucas Martínez Quarta en contra emparejó el resultado y abrió un cierre dramático.

Cuando el duelo parecía encaminarse al alargue, apareció el héroe de la noche: Gastón Martirena, que capturó un rebote y estampó el 3-2 definitivo en tiempo adicionado. El gol desató la euforia y selló una clasificación inolvidable para la Academia.

El equipo de Costas mostró temple, intensidad y claridad para sostener la embestida del conjunto de Marcelo Gallardo, que queda ahora con un panorama complejo: afuera del Clausura y casi sin chances de llegar a la próxima Libertadores.

La Academia, en cambio, avanza a cuartos con la confianza por las nubes y una victoria que ya empieza a inscribirse entre las más emotivas de los últimos años.