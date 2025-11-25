Idas y vueltas por el expediente que la AFA le abrió a Estudiantes

En horas de la tarde de ayer surgió la información de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le había abierto un expediente a Estudiantes luego de la protesta con el pasillo de espaldas a Rosario Central.

En el boletín oficial, el cuerpo indicó que actuó de oficio y aseguró que “antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados”. De esta manera, les dio un lapso de 48 horas a la Comisión Directiva de Estudiantes y su presidente, Juan Sebastián Verón, y el actual capitán del plantel, Santiago Núñez, para realizar su descargo por el “eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025”.

Al mismo tiempo, indicó que todos los futbolistas presentes en el campo y que se pusieron de espaldas en el pasillo tienen que ser notificados para que puedan ejercer “su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada”.

Pero lo más jugoso vino sobre el final de la jornada: hinchas de Estudiantes denunciaron en redes sociales que el documento PDF había sido creado y editado horas antes de su publicación, cosa que de comprobarse significaría la adulteración de un documento pura y exclusivamente para perjudicar al Pincha.