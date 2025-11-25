Cowen juega una última carta y va por la unidad

En la última semana como presidente de Gimnasia, Mariano Cowen tiene decidido no irse con la cabeza gacha. Ante el resultado que logró el equipo anoche, que lo deposita entre los ocho mejores del torneo Clausura, el titular albiazul analiza la posibilidad de hacer un pedido público a los socios que presentaron cuatro listas para que declinen su postura y se arme un bloque de unidad para acompañar este momento deportivo y evitar que las contienda política pueda interferir en el camino de un equipo que está en plena lucha por el campeonato. ¿Lo escucharán?

Ahora Cowen pedirá la unidad.