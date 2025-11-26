El Chelsea de Enzo aplastó al Barcelona

Chelsea goleó 3-0 al Barcelona por la fecha 5 de la Champions y transformó un simple resultado en un diagnóstico. El local abrió el marcador con un gol en contra de Jules Koundé, en una acción polémica por la posible posición adelantada de Marc Cucurella. Pero el verdadero quiebre llegó antes del descanso: la expulsión de Ronald Araújo por doble amarilla desordenó por completo a un Barcelona que ya venía tambaleando.

Con un jugador más, el Chelsea impuso un ritmo físico imposible de igualar para los de Flick y sentenció la historia en el complemento con tantos de Estevao Willian y Liam Delap, este último tras una asistencia de Enzo Fernández.

Este miércoles habrá dos grandes partidos, a las 17.00 el poderoso Arsenal recibirá al Bayern Múnich, al tiempo que Atlético de Madrid lo hará con Inter de Milán.

Otros resultados: Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen; Marsella 2-1 Newcastle; Napoli 2-0 Qarabag y Borussia Dortmund 4-0 Villarreal.