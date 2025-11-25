Gimnasia hizo historia en Santa Fe: le ganó 2-1 a Unión y se metió en los cuartos del Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima La Plata sigue construyendo su camino desde la modestia y este lunes dio otro paso clave: venció 2-1 a Unión en el 15 de Abril y aseguró su lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura, donde lo espera Barracas Central.



El equipo de Martín Zaniratto pegó de entrada y en apenas seis minutos resolvió gran parte del trámite. A los 18 minutos, Manuel Panaro abrió el marcador tras una jugada que encontró mal parada a la defensa local. Y a los 24, Enzo Martínez estiró la ventaja con una definición quirúrgica que silenció a la tribuna tatengue.



En el complemento, Unión reaccionó y encontró el descuento con una verdadera obra de arte: Cristian Tarragona, de chilena a los 53, marcó el 2-1 y encendió el tramo final del partido. Sin embargo, más allá de un remate en el palo del ingresado Diego Armando Díaz, el Tatengue no pudo quebrar a un Gimnasia firme, sólido y concentrado.



Los “mensanas” contaron con una actuación descollante de Nicolás Barros Schelotto —hijo de Guillermo—, que manejó los tiempos, ordenó al equipo y fue pieza clave para sostener la ventaja hasta el pitazo final.



Con esta victoria, Gimnasia hilvanó su cuarto triunfo consecutivo y alimenta la ilusión: ya está entre los ocho mejores y, si los resultados acompañan, hasta podría darse un clásico platense en semifinales ante Estudiantes.