Fernando Zaniratto habló sobre el pasillo de Estudiantes

El director técnico de Gimnasia celebró el triunfo ante Unión y la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura en una entrevista con DSports Radio. Además, Fernando Zaniratto reveló qué le pedirá a sus jugadores para el próximo duelo contra Barracas Central y también aseguró que respeta el pasillo de espaldas de Estudiantes.

“El pasillo de Estudiantes es respetable de ambos lados. Somos todos colegas. La decisión que tomaron de darle un título a Central no es culpa de los jugadores. Pero tampoco está mal que Estudiantes le haya dado la espalda”, expresó “Lucho”.

Por último, el orientador táctico albiazul aseguró que no tiene en mente un posible clásico con el Pincha, cruce que puede darse si ambos avancen a semifinales: “No estoy pensando en una revancha, primero pensamos en Barracas. Una vez que superemos ese escalón, pensaremos en lo que viene”.