Todo listo para las elecciones en Gimnasia: quedaron oficializadas las cuatro listas
Tras las correcciones pertinentes, el club dio el visto bueno para la gran contienda electoral del próximo sábado 29. Los socios y las socias podrán acercarse a la Sede Social de 9:00 a 19:00 horas para elegir al sucesor de Mariano Cowen. Se espera una participación histórica.
Se acerca la hora de la verdad. Luego de varias idas y vueltas, Gimnasia tendrá nuevo presidente el próximo sábado. Tal como adelantó este medio, tres de las cuatro listas tuvieron que realizar correcciones para estar en regla y poder participar de la contienda electoral. La única lista que presentó todo en regla fue Usina Tripera con Carlos Anacleto a la cabeza. Cabe recordar que Edgardo “Toto Pueblo” Medina será el candidato de Gimnasia Somos Todos, mientras que Diego Patiño encabezará Unir a Gimnasia. El expresidente Daniel Onofri se postulará por la lista Arriba Gimnasia.
Al cierre de esta edición se confirmó que no habrá debate presidencial. Pese a la iniciativa y organización de los medios partidarios -con colaboración de la CD saliente-, no prosperó la idea ya que algunos protagonistas pusieron en duda su presencia. El debate se iba a realizar en la mítica casona de Estancia Chica y la transmisión estaba planificada por el canal oficial del club en Youtube.
Usina Tripera
Presidente
Carlos Anacleto
Vicepresidentes
Ezequiel Ibañez
Ricardo Casal
Josefina Gaskin
Vocales Titulares
Ramiro Geneyro
Pablo Storino
Alberto Altuve
Jorge Chambó
Ignacio De Nicola
Melina Mallamace
Roberto Martini
Mariano San Martín
Sergio Lamoglie
Nahuel Conti
Oscar Fernandez Vilar
Martín Miranda
Eduardo Achilli Lucas
Vocales Suplentes
Javier Stazzone
Miguel Dueñas Bietti
Jose L. Ortiz
Carlos Ochoa
Federico Zingoni
Juan Anacleto
German Bruno
Revisores de Cuentas
Titulares
Adrián Lambolla
Martin Napolitano
Hernán Vicente
Suplentes
Miguel Tagliaferro
Laura Durso
Jurado de Honor
Titulares
Leandro Rubio
Daniel Galli
Nora Duymovich
Carlos Altuve
Gabriel Simiele
Suplentes
Gabriel Azzurro
Ignacio Formigo
Unir a Gimnasia
Presidente
Diego Patiño Chaumeil
Vicepresidentes
Juan Larraza
Gastón Di Bella
Sebastián Gubia
Vocales Titulares
Alejandro Castellanos
Rafael Gamarra
Belén Bartoli
Juan Di Maio
Diego Piancazzo
Rocío Bartoli
Marcelo Escalada
Victoria Mc Coubrey
Esteban Caballero
Juan Tomás
Alejandro Astorgano
Eugenia López Puchulu
Damián Mosetti
Vocales Suplentes
Osvaldo Petricca
Mariano Zorzoli
Leandro Soncini
Francisco Tomás Verdugo
Javier Garcia
Hernán Sánchez
Alfredo Polverelli
Revisores de Cuentas
Titulares
Diego Rodríguez
Juan Odera
Mariano González Refojo
Suplentes
Henry Stegmayer
Pablo Furlán
Jurado de Honor
Titulares
Aníbal Vicente
Patricio Jones
Jorge Gago
Néstor Morelli
Graciela Delmar
Suplentes
Germán Andrés Mozzilli
Martín Gerardo Bertolot
Gimnasia Somos Todos
Presidente
Edgardo Medina
Vicepresidentes
Javier Novarini
Luis Ignacio Rey
Marcelo San Pablo
Vocales Titulares
Sandra Testa
Luis Ghizzoni
Pablo Ariel Koller
Agustina Pisoni Enrique
Martín Abbate
Verónica Chaparro
Simón Bravo
Guillermo Roldán
Sebastián Praderio
Roxana Bertini
Sergio Broglio
Isaac Bilbao
Lautaro Pra
Vocales Suplentes
Leandro Ariel Praderio
Ornella Occhipinti
Luana Díaz
Karen Gialleonardo
Honorio Sánchez
Estéfano Doricelli
María Emilia Formigo
Revisores de Cuentas
Titulares
Pablo Novarini
Sergio Cañas
Susana Luján
Suplentes
Facundo Díaz
Amorina Insúa
Jurado de Honor
Titulares
Gonzalo Aguirre
Carlos Kaufmann
Sergio Occhipinti
Mario Testori
Leandro De La Orden
Suplentes
Alan Koller
Alberto Pra Gaggero
Arriba Gimnasia
Presidente
Daniel Onofri
Vicepresidentes
Manuel Mansanta
Emelina Molinari
Fabricio Gliemmo
Vocales titulares
Silvina Bayo
Damián Marinoni
Rodrigo Ventura
Lucas Langoni
Juan Carlos Basílico
Franco Mella
Ernesto Cavigioni
Federico Wenger
Juan P. Casamiquela
Valentín Armelino
Pamela Barrios
Rafael Di Francesco
Oscar Blanco
Vocales Suplentes
Reynaldo Onofri
Santiago López Akimenco
Augusto Caviglioni
Julio Morel
Juan Díaz
Juan Pablo Turi
Gastón Gómez
Revisores de Cuentas
Titulares
Facundo Botto
Angel Pietrosimone
Miguel Parisi
Suplentes
Alejandro Loudet
José Valenti
Jurado de Honor
Titulares
Daniel Figari
Norberto Sannafranco
José L. Mainetti
Santiago Dalto
Alberto Alba
Suplentes
Germán Casamiquela
Rodolfo Rocca