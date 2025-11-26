Todo listo para las elecciones en Gimnasia: quedaron oficializadas las cuatro listas

Se acerca la hora de la verdad. Luego de varias idas y vueltas, Gimnasia tendrá nuevo presidente el próximo sábado. Tal como adelantó este medio, tres de las cuatro listas tuvieron que realizar correcciones para estar en regla y poder participar de la contienda electoral. La única lista que presentó todo en regla fue Usina Tripera con Carlos Anacleto a la cabeza. Cabe recordar que Edgardo “Toto Pueblo” Medina será el candidato de Gimnasia Somos Todos, mientras que Diego Patiño encabezará Unir a Gimnasia. El expresidente Daniel Onofri se postulará por la lista Arriba Gimnasia.

Al cierre de esta edición se confirmó que no habrá debate presidencial. Pese a la iniciativa y organización de los medios partidarios -con colaboración de la CD saliente-, no prosperó la idea ya que algunos protagonistas pusieron en duda su presencia. El debate se iba a realizar en la mítica casona de Estancia Chica y la transmisión estaba planificada por el canal oficial del club en Youtube.

Usina Tripera

Presidente

Carlos Anacleto

Vicepresidentes

Ezequiel Ibañez

Ricardo Casal

Josefina Gaskin

Vocales Titulares

Ramiro Geneyro

Pablo Storino

Alberto Altuve

Jorge Chambó

Ignacio De Nicola

Melina Mallamace

Roberto Martini

Mariano San Martín

Sergio Lamoglie

Nahuel Conti

Oscar Fernandez Vilar

Martín Miranda

Eduardo Achilli Lucas

Vocales Suplentes

Javier Stazzone

Miguel Dueñas Bietti

Jose L. Ortiz

Carlos Ochoa

Federico Zingoni

Juan Anacleto

German Bruno

Revisores de Cuentas

Titulares

Adrián Lambolla

Martin Napolitano

Hernán Vicente

Suplentes

Miguel Tagliaferro

Laura Durso

Jurado de Honor

Titulares

Leandro Rubio

Daniel Galli

Nora Duymovich

Carlos Altuve

Gabriel Simiele

Suplentes

Gabriel Azzurro

Ignacio Formigo

Unir a Gimnasia

Presidente

Diego Patiño Chaumeil

Vicepresidentes

Juan Larraza

Gastón Di Bella

Sebastián Gubia

Vocales Titulares

Alejandro Castellanos

Rafael Gamarra

Belén Bartoli

Juan Di Maio

Diego Piancazzo

Rocío Bartoli

Marcelo Escalada

Victoria Mc Coubrey

Esteban Caballero

Juan Tomás

Alejandro Astorgano

Eugenia López Puchulu

Damián Mosetti

Vocales Suplentes

Osvaldo Petricca

Mariano Zorzoli

Leandro Soncini

Francisco Tomás Verdugo

Javier Garcia

Hernán Sánchez

Alfredo Polverelli

Revisores de Cuentas

Titulares

Diego Rodríguez

Juan Odera

Mariano González Refojo

Suplentes

Henry Stegmayer

Pablo Furlán

Jurado de Honor

Titulares

Aníbal Vicente

Patricio Jones

Jorge Gago

Néstor Morelli

Graciela Delmar

Suplentes

Germán Andrés Mozzilli

Martín Gerardo Bertolot

Gimnasia Somos Todos

Presidente

Edgardo Medina

Vicepresidentes

Javier Novarini

Luis Ignacio Rey

Marcelo San Pablo

Vocales Titulares

Sandra Testa

Luis Ghizzoni

Pablo Ariel Koller

Agustina Pisoni Enrique

Martín Abbate

Verónica Chaparro

Simón Bravo

Guillermo Roldán

Sebastián Praderio

Roxana Bertini

Sergio Broglio

Isaac Bilbao

Lautaro Pra

Vocales Suplentes

Leandro Ariel Praderio

Ornella Occhipinti

Luana Díaz

Karen Gialleonardo

Honorio Sánchez

Estéfano Doricelli

María Emilia Formigo

Revisores de Cuentas

Titulares

Pablo Novarini

Sergio Cañas

Susana Luján

Suplentes

Facundo Díaz

Amorina Insúa

Jurado de Honor

Titulares

Gonzalo Aguirre

Carlos Kaufmann

Sergio Occhipinti

Mario Testori

Leandro De La Orden

Suplentes

Alan Koller

Alberto Pra Gaggero

Arriba Gimnasia

Presidente

Daniel Onofri

Vicepresidentes

Manuel Mansanta

Emelina Molinari

Fabricio Gliemmo

Vocales titulares

Silvina Bayo

Damián Marinoni

Rodrigo Ventura

Lucas Langoni

Juan Carlos Basílico

Franco Mella

Ernesto Cavigioni

Federico Wenger

Juan P. Casamiquela

Valentín Armelino

Pamela Barrios

Rafael Di Francesco

Oscar Blanco

Vocales Suplentes

Reynaldo Onofri

Santiago López Akimenco

Augusto Caviglioni

Julio Morel

Juan Díaz

Juan Pablo Turi

Gastón Gómez

Revisores de Cuentas

Titulares

Facundo Botto

Angel Pietrosimone

Miguel Parisi

Suplentes

Alejandro Loudet

José Valenti

Jurado de Honor

Titulares

Daniel Figari

Norberto Sannafranco

José L. Mainetti

Santiago Dalto

Alberto Alba

Suplentes

Germán Casamiquela

Rodolfo Rocca