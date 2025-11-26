Entre el descargo y la ilusión: Estudiantes encara un cruce caliente ante Central Córdoba

Estudiantes de La Plata transita una semana tan deportiva como institucionalmente cargada. Clasificado agónicamente a los cuartos de final del Torneo Clausura, el equipo de Eduardo Domínguez ya se enfoca en el duelo del próximo fin de semana ante Central Córdoba de Santiago del Estero, pero en paralelo debe resolver un frente interno no menor: el descargo ante el Tribunal de Disciplina por el pasillo de espaldas a Rosario Central.

La AFA abrió un expediente luego de que el plantel albirrojo decidiera dar la espalda en el pasillo protocolar al campeón anual, en señal de rechazo a la polémica designación del Canalla como “campeón de Liga”. El Boletín N° 6793 Bis detalló que varios futbolistas quedaron expuestos a sanciones, incluidos Muslera, Gómez, Núñez, González Pírez, Arzamendia, Palacios, Medina, Cetré, Piovi, Amondarain y Farías, además de Lucas Alario por avisar previamente a los rosarinos lo que sucedería.

El club presentará este miércoles su defensa, argumentando que no hubo incitación a la violencia y que el gesto fue comunicado de antemano al plantel de Central. Además, se pondrá sobre la mesa el contexto de “ataques” recibidos, en clara referencia a los mensajes de Pablo Toviggino, cuya relación con la entidad platense viene desgastada hace meses. En City Bell creen que la sanción será sólo económica y que no habrá suspensiones para el duelo del fin de semana.

En paralelo, Estudiantes pedirá la reducción de la sanción a Guido Carrillo. El delantero fue castigado con cuatro fechas tras el codazo y la reacción ante Zamora en la caída frente a Tigre, pero ya cumplió dos y el club buscará habilitarlo para los cuartos de final.

En lo estrictamente futbolístico, el Pincha volvió a entrenarse enfocado en un cruce que promete alta tensión. Central Córdoba, con respaldo político y un rendimiento en alza, será local en el Madre de Ciudades, un estadio donde Estudiantes celebró dos títulos en 2024, pero donde cayó 2-0 en su última visita, el 30 de agosto.

La buena noticia para los hinchas: habrá 2.500 populares disponibles en la tribuna Sur del estadio santiagueño, a un valor de $40.000, a la venta desde el miércoles por la web del Ferroviario. El equipo viajará acompañado en un duelo que puede definir el cierre del ciclo Domínguez y abrirle al Pincha una nueva ventana de ilusión.

Entre el descargo ante AFA, el ruido político y el desafío deportivo, Estudiantes vive días de máxima tensión. Todo se juega dentro y fuera de la cancha.