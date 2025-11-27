Con Estudiantes y Gimnasia adentro, se definieron días y horarios de los 4tos de final

Este miércoles, la Liga Profesional de Fútbol publicó la agenda deportiva con el cronograma correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que abarcarán desde el próximo sábado 29 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

La jornada iniciará con el enfrentamiento entre Central Córdoba ante Estudiantes de La Plata, el sábado 29 de noviembre a las 21:30 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Pincha -que podrá llevar visitantes- ya realizó el descargo correspondiente a la AFA y espera a la resolución del Tribunal de Disciplina, luego del polémico pasillo hecho ante Rosario Central.

El domingo 30 a las 18:30, la Bombonera será testigo de la eliminatoria entre Boca y Argentinos Juniors. El Xeneize está en levantada y acumula cinco triunfos consecutivos, mientras que el Bicho logró una gran victoria frente a Vélez en Liniers y buscará dar el golpe nuevamente.

El mes de diciembre abrirá con los últimos dos partidos de cuartos. A las 17, Barracas Central recibirá a un Gimnasia de La Plata que ganó sus últimos cuatro duelos. Para las 21:30 Racing, que viene de eliminar a River, enfrentará a Tigre, que eliminó a Lanús por 1-0.

DÍAS Y HORARIOS

Sábado 29 de noviembre

21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A) -TNT Sports-

Domingo 30 de noviembre

18.30 Boca (1A) – Argentinos (5A) -TNT Sports / ESPN Premium-

Lunes 1 de diciembre

17.00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-

21.30 Racing (3A) –Tigre (7A) -ESPN Premium / TNT Sports-

La instancia de cuartos de final se disputará en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.

Tigre eliminó a Lanús y enfrentará a Racing

Tigre está en cuartos del Torneo Clausura después de ganarle a Lanús en la Fortaleza. El conjunto de Victoria venció por 1 a 0 con gol de David Romero al Granate. Un primer tiempo trabado y un comienzo del complemento ideal para el Matador, que la mandó a guardar a los 2 minutos y luego supo aguantar para pasar a la siguiente ronda, donde visitará a Racing. Tigre salió con dos cambios ante Lanús respecto al partido con Boca: Arias por el suspendido Laso y Piñeiro por Elías en el medio. 4-4-2, el de siempre. Después de unos primeros cinco minutos de análisis y de prestarse la pelota, Lanús tomó la lanza y en 10 minutos llegó dos veces con peligro al área del Matador, las dos a espaldas de Álvarez y una de las jugadas terminó con un remate de Carrera en el área chico muy claro que se fue apenas desviado. El Matador era puro pelotazo en esos 15' iniciales. Sin embargo, con el correr de los minutos se fue emparejando. Ya en el complemento iba a llegar la acción con el gol de Romero para poner el 1-0 a favor de la visita. Casi lo empata Rodrigo Castillo aprovechando un error de Felipe Zenobio, pero Leandro Rey Hilfer constató vía VAR que había cometido mano. Ahora, el vencedor será rival de Racing en el Cilindro, donde le ganó agónicamente por 2-1 en la quinta fecha.