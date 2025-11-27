Unidos de Olmos ganó un partido clave y sueña con el título

El miércoles trajo grandes noticias para Unidos de Olmos, que dio un paso fundamental en su lucha por el campeonato del Torneo Clausura A. El Azulgrana superó 1-0 a Everton en un duelo intenso y disputado, y se posicionó a solo un paso de consagrarse campeón, cuando restan dos fechas para el cierre del certamen.

El partido, trabado y friccionado desde el inicio, tuvo escasas situaciones de gol. Sin embargo, el equipo de Sarco logró aprovechar la oportunidad más clara del encuentro: a los 13 minutos del segundo tiempo, Lautaro Riggio apareció en el área para definir con precisión y marcar el único tanto de la tarde. La ventaja se sostuvo hasta el final gracias a la solidez defensiva y el orden táctico del conjunto olmense, que supo controlar los intentos de reacción del rival.

Con este triunfo, Unidos de Olmos quedó a cuatro puntos de distancia sobre su perseguidor directo, ADIP, y ahora depende de sí mismo para levantar el trofeo. Este sábado podría coronarse campeón si derrota a Fomento. Incluso, un empate podría alcanzarle, siempre y cuando ADIP no logre sumar de a tres en su compromiso.

Del otro lado, Everton atraviesa un momento crítico. A pesar del esfuerzo, no pudo rescatar puntos y continúa comprometido con el promedio. De mantenerse la situación actual, debería disputar un desempate nada menos que frente a Alianza para decidir quién disputará la promoción y quién logrará mantenerse sin pasar por esa instancia.

La próxima fecha será decisiva tanto en la lucha por el título como en la batalla por la permanencia. Unidos de Olmos puede escribir una página histórica, mientras Everton busca evitar un final dramático.