Cierra la “Semana del Dardo Rocha” con una reunión de quince carreras

POR GALOPÓN

Se cierra la denominada “Semana del Dardo Rocha” que arrancó el miércoles pasado con la gran fiesta del turf platense que contó con una sucesión de cinco jornadas hípicas. Por eso, esta tarde vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer otro mega programa de 15 carreras, entre las 14 y las 21. En el Especial “Empress Jackie” (1.400 mts.), nuestro voto es para Jalimba basándonos en que viene haciendo méritos como para anotarse un nuevo triunfo jerárquico, ese que se le escapó en su última salida cuando dominó al pisar la recta y en el mismo disco Emma Linda la alcanzó para ganarle por media cabeza. Con “la sangre en el ojo”, la pupila de Omar “Pintita” Labanca cuenta con todos los números para alzarse con la sexta presea dorada de su destacada campaña.

Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el séptimo turno de la programación, con un lote de seis competidoras, dispuestas a llevarse los $5.580.000 de premio que le espera a la ganadora. Si bien destacamos la chance superlativa de Ridge Prince, no soslayamos las posibilidades que le caben a un par de contrincantes, tal el caso de Melancólica, también de buen presente porque tras darle forma a la tercera victoria de su corta –pero exitosa- campaña, baja por primera a esta pista con intención de hacerlo con buen pie en un compromiso de este nivel. Esto la convierte en un hueso muy duro de roer, al igual que Tac -Tac, que siempre es animadora en cotejos de esta dimensión.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!