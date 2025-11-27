El Tribunal de Disciplina sacó el fallo contra Estudiantes

El Tribunal de Disciplina sacó una dura sanción contra Estudiantes debido a darse de espaldas durante el pasillo ante Rosario Central en los octavos de final de la Copa de la Liga. El dictamen marca:

Suspensión de 6 meses para Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.

Dos fechas de suspensión para los jugadores que participaron del pasillo de homenaje, entre ellos:Muslera, Gómez, Núñez, Palacios, Farías, González Pirez, Arzamendia, Cetre, Piovi, Medina y Amondarain.

Las sanciones se cumplirán en el próximo torneo oficial, contándose solo los partidos efectivamente disputados por el equipo.

A Santiago Núñez, capitán, además de las dos fechas, se le aplica la prohibición de ejercer la capitanía por 3 meses.

Multa de 4.000 V.E. al Club Estudiantes por “conducta ofensiva” y “gestos colectivos de desprecio”.