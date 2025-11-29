Villa San Carlos a todo o nada contra el Quemero

Llegó el gran día. El primer equipo de Villa San Carlos definirá su destino en el Reducido de la Primera B Metropolitana, una victoria lo deja en carrera, pero una derrota lo va a eliminar de la competencia y lo dejará sin la oportunidad de ascender a la Primera Nacional, pero también sin jugar hasta el próximo año.

Los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda deberán viajar a San Isidro para enfrentar a Acassuso, en una historia que comenzará a las 17.00 y se podrá ver a través de la pantalla de TyC Sports, en una gran oportunidad para los hinchas de observar las acciones sin necesidad de usar una plataforma de streaming.

Sebastián Bresba será la ley en la Quema, acompañado por Diego Romero y Federico Zuvilivia, al tiempo que Ramiro Maglio será el cuarto hombre.

El ganador de esta llave irá contra el vencedor del duelo entre Deportivo Armenio y Sportivo Italiano. Vale mencionar que al cierre de esta edición jugaban Argentino de Merlo y Excursionistas, al tiempo que Real Pilar y Flandria son los otros en la contienda por el segundo ascenso.