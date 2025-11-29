Unidos de Olmos, a un paso del primer tricampeonato de su historia

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, este sábado por la tarde tendremos acción del Clausura de la Divisional A de la Liga Amateur Platense de Fútbol, con la posibilidad para Unidos de Olmos de hacer historia, al obtener el tricampeonato, algo que nunca pudo conseguir a lo largo de todos sus años en el deporte predilecto de los clubes de barrio.

A las 16.00, el equipo comandado técnicamente por Leandro Sarco estará visitando ni más ni menos que a Centro Fomento Los Hornos, en un choque que promete ser de alto voltaje, ya que los de la dupla compuesta por Bautista Giampieri y Lucas Cabillón vienen como terceros en la tabla de posiciones y fueron grandes protagonistas a lo largo de esta temporada.

En caso de quedarse con los tres puntos, el Azulgrana dará la vuelta olímpica en la casa de Fome, alzando su sexto trofeo, el tercero de forma consecutiva, algo que nunca logró antes. Vale recordar que la institución había obtenido un bicampeonato entre 1984 y 1985, al tiempo que luego fue campeón en 1993; 2019 y los últimos dos: el Clausura 2024 y el Apertura 2025.

Hay mucha confianza en el Gigante del Oeste que viene haciendo un gran trabajo y trabaja práctica como si fuera un club profesional, con instalaciones de primer nivel, viáticos y entrenamientos por la mañana, aprovechando el mejor momento del día para arrancar las actividades.

En otros juegos de la jornada, todo se dará así: Crisfa - Polideportivo Gonnet; Asociación Nueva Alianza - Alumni; Criba - Adip; San Lorenzo - Estrella; Tolosano - Iris y Everton - Brandsen. Es importante mencionar que Malvinas y Ringuelet fue reprogramado por el Regional.

Los últimos campeones de la Liga

Apertura 2023: Adip.

Clausura 2023: Estrella.

Apertura 2024: San Lorenzo.

Clausura 2024: Unidos de Olmos.

Apertura: 2025: Unidos de Olmos.

Los máximos campeones de la Liga

Estrella de Berisso (21)

Everton (12)

Defensores de Cambaceres (11)

Villa San Carlos (8)

Los Tolosanos (6)

ADIP (6)

Deportes Sur (5)

Unidos de Olmos (5)