Sanción histórica de la AFA para Estudiantes

La sanción finalmente llegó. Después de días de tensión, descargos formales y fuertes cruces mediáticos, la AFA hizo oficial un castigo histórico para Estudiantes de La Plata por el ya famoso “pasillo de espaldas” a Rosario Central. La institución quedó bajo el ojo del Tribunal de Disciplina, que apuntó directamente a Juan Sebastián Verón, suspendido por seis meses de toda actividad vinculada al fútbol. El fallo cayó como un terremoto en City Bell, donde además 11 jugadores quedaron inhabilitados por dos fechas, aunque recién en 2026.

Según el fallo, la Liga entendió que el incumplimiento del protocolo no fue espontáneo, sino una orden directa del presidente albirrojo. “Es el propio presidente quien reconoce haber impartido la orden”, remarcó el escrito del Tribunal, justificando la aplicación del art. 12 del Código Disciplinario. Por eso, la sanción más dura recayó sobre Verón, mientras que Martín Gorostegui quedará al frente del club de manera provisoria.

Entre los futbolistas mencionados por el árbitro Pablo Dóvalo figuran Muslera, Núñez, Palacios, Farías, Medina, Cetré, Amondarain y otros habituales titulares. Todos deberán cumplir dos fechas en 2026, por lo que el Pincha podrá contar con ellos en los playoffs actuales. El caso más llamativo es el de Santiago Núñez, que además recibió una prohibición de usar la cinta de capitán por tres meses, un rol que ejerció solo por circunstancias excepcionales.

Lejos de bajar la guardia, Estudiantes ya prepara la apelación. Desde la dirigencia aseguran que defenderán a Verón “hasta las últimas instancias” e incluso evalúan llevar el caso al TAS en caso de que la Cámara de Apelaciones mantenga la sanción. También remarcaron que el descargo incluía referencias a los agravios públicos de dirigentes de AFA hacia el presidente, especialmente los mensajes de Pablo Toviggino.

Mientras tanto, el equipo intenta abstraerse del vendaval político. A solo horas de los cuartos de final ante Central Córdoba en Santiago del Estero, Domínguez sigue de cerca las evoluciones de Núñez, Piovi y Farías, todos tocados tras la victoria en Arroyito. También espera una resolución sobre la reducción de la sanción a Guido Carrillo para saber si podrá contarlo en semifinales, en caso de avanzar.

Entre sanciones, lesiones y un clima institucional caliente, Estudiantes viaja al Madre de Ciudades con la misión de enfocarse en lo único que hoy lo sostiene deportivo y emocionalmente: seguir vivo en el Clausura.