Usina cerró la campaña a lo grande en el centro de la ciudad

La campaña electoral está llegando a su fin: mañana Gimnasia tendrá nuevo presidente. En este contexto, Usina Tripera realizó un megaevento en la esquina de 11 y 55 para ponerle la frutilla del postre a meses de reuniones y mucho trabajo. Ante más de 300 personas, el líder del espacio Carlos Anacleto dejó unas emotivas palabras y se mostró confiado de cara a lo que se viene.

“Gimnasia es un club con un potencial enorme. Tengo el orgullo de pertenecer a este grupo de trabajo que no deja de sorprenderme. Si bien estamos juntos hace años, después del famoso desempate con Colón nos miramos las caras y nos dimos cuenta que algo teníamos que hacer. Pensamos un proceso de varios periodos y quizás más adelante alguien de los que está en Usina pueda lograr la unidad en el club”, sentenció Anacleto.

Nacho y Milton, a un paso del regreso

Tal como adelantó este medio, Ignacio Fernández y Milton Casco tienen conversaciones avanzadas para regresar a Gimnasia. Ambos futbolistas quedan libres en River y tras algunos llamados por parte del equipo de Usina Tripera, las negociaciones están llegando a buen puerto. Desde el espacio “Arriba Gimnasia” liderado por Daniel Onofri también confirmaron charlas con Fernández mediante Lucas Licht. El volante de 35 años y el defensor de 37 tienen motivos personales para terminar su carrera en el Lobo. Pese a las idas y vueltas, Nacho Fernández siempre hizo saber al público su deseo de volver al elenco tripero. De hecho, hace poco terminó de construir una casa en las inmediaciones de la ciudad. Por su parte, Casco tiene a uno de sus hijos jugando en las inferiores mens sana. Diario Hoy logró retratarlo luego de sacarse decenas de fotos con hinchas triperos en Abasto.