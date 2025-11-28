Onofri se mostró con Licht a horas de las elecciones

Tal como adelantó este medio, la lista de Arriba Gimnasia encabezada por el expresidente Daniel Onofri tendrá figuras fuertes a su lado. En las últimas horas, la lista realizó una sesión de fotos en el campo de juego del Juan Carmelo Zerillo donde estuvo presente Lucas Licht.

El exjugador de Gimnasia y muy querido por los hinchas será el Director Deportivo en caso de que Onofri gane las elecciones. En contacto con este medio, el expresidente albiazul defendió su gestión anterior: “Hicimos una asamblea con cinco años seguidos de superávit. Con Cacho Delmar agarramos un club casi descendido. No tenemos nada que esconder”.

Además, Onofri se mostró ambicioso sobre las obras a realizar en caso de ser electo como Presidente: “Nuestro objetivo es terminar la platea H y hacer un polideportivo detrás de la tribuna”.