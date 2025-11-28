¡Los pibes del Lobo se metieron en la final!

La Reserva de Gimnasia, dirigida por Ricardo Kuzemka, dio un paso gigante en Estancia Chica: venció 4-0 a Argentinos Juniors en la semifinal del Clausura Proyección y se metió en la gran final del certamen. Tras una sólida fase regular, en la que terminó tercero con 29 puntos, el Lobo ahora quedó a 90 minutos de ser campeón.

El Tripero fue de menor a mayor. Aunque se fue al descanso con una ventaja mínima obtenida desde los doce pasos, en el complemento arrasó a su rival con una actuación estelar de Jorge de Asís, autor de un Hat-Trick, y el aporte goleador de Juan Cruz Cortazzo. Con intensidad, orden y pegada, Gimnasia selló una actuación impecable para asegurarse un lugar en el partido decisivo.

Los de Kuzemka van a enfrentar en el duelo decisivo a Boca Juniors, que vencieron a River Plate por 2-0 con un doblete de Iker Zufiaurre, una de las grandes estrellas del equipo comandado técnicamente por Mariano Herrrón. El Xeneize fue uno de los mejores equipos de la temporada y cuenta con muy buenos futbolistas, como Dylan Gorosito, el chico del seleccionado argentino Sub 20 que llegó a la final del Mundial siendo de lo mejor de los dirigidos por Diego Placente.

Los once elegidos por Kuzemka fueron: Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas y Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar y Diego Mastrángelo; Santino López García, Cayetano Bolzán y Santino Villarreal; Jorge de Asís.

De cara a lo que viene, el Lobo ya piensa en la final, que se dará el próximo miércoles en el Florencio Sola, la cancha de Banfield, un día incómodo, pero seguramente con un acompañamiento muy importante de la gente. El sueño está más vivo que nunca, respaldado por una campaña que incluyó triunfos resonantes, actuaciones individuales destacadas y un cierre de torneo a pura contundencia.