Partidazo de domingo entre Boca y Argentinos
El Xeneize no cambia nombres y confía en la misma base para recibir al Bicho en La Bombonera.
Hoy a la tarde, más precisamente desde las 18.30 en la Bombonera, Boca y Argentinos Juniors se enfrentarán en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para estirar su buen presente y meterse entre los cuatro mejores del último certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino.
Para meterse en esta instancia, el Xeneize venció a Talleres de Córdoba por 2 a 0 y el equipo de Ubeda demostró que viene aceitado y motivado.
El Bichito de la Paternal, en tanto, eliminó a Vélez en su cancha y tiene a López Muñoz (el sobrino de Maradona) en un inmejorable momento.
El ganador de este partido deberá esperar por el vencedor del encuentro entre Racing y Tigre.