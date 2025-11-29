La Plata

lunes 1 DE diciembre 2025

T: 21º

H: 85%

Temperatura

21º

Humedad

85%

Partidazo de domingo entre Boca y Argentinos

El Xeneize no cambia nombres y confía en la misma base para recibir al Bicho en La Bombonera.

Hoy a la tarde, más precisamente desde las 18.30 en la Bombonera, Boca y Argentinos Juniors se enfrentarán en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para estirar su buen presente y meterse entre los cuatro mejores del último certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino.

Para meterse en esta instancia, el Xeneize venció a Talleres de Córdoba por 2 a 0 y el equipo de Ubeda demostró que viene aceitado y motivado.

El Bichito de la Paternal, en tanto, eliminó a Vélez en su cancha y tiene a López Muñoz (el sobrino de Maradona) en un inmejorable momento.

El ganador de este partido deberá esperar por el vencedor del encuentro entre Racing y Tigre.

BocaArgentinos Juniorsdiario Hoy

Noticias Relacionadas