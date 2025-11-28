El Pincha viaja a Santiago con el equipo por definir

Estudiantes afronta las últimas horas antes del viaje a Santiago del Estero, donde el sábado a las 21.30 enfrentará a Central Córdoba en el Madre de Ciudades por los cuartos de final del Clausura. El plantel se entrenará hoy por la mañana, a las 10, en el Country Club, a puertas cerradas, y luego partirá por la tarde-noche rumbo al norte argentino.

Eduardo Domínguez trabajó toda la semana con la base del equipo que venció a Rosario Central, aunque mantiene dudas importantes. La principal novedad es el regreso de Santiago Ascacíbar, quien vuelve tras cumplir la fecha de suspensión y se metería nuevamente en el mediocampo.

La otra incógnita pasa por el estado físico de Santiago Núñez, Ezequiel Piovi y Facundo Farías, todos tocados en Arroyito. Los tres serán evaluados hasta último momento para determinar si pueden estar desde el arranque o integrarán el banco. Sin Guido Carrillo, cuya sanción fue ratificada por AFA, el Pincha buscará repetir funcionamiento y sostener la identidad mostrada en la clasificación ante el Canalla.