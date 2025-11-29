Llegó el día: Gimnasia elige a su nuevo presidente
En unas elecciones que prometen ser históricas, son cuatro los candidatos que se postularon para suceder a Mariano Cowen: Carlos Anacleto, Daniel Onofri, Diego Patiño y Edgardo Medina. Los socios podrán acercarse para votar a la Sede Social de 9 a 19 horas, sí o sí con DNI físico. La gran novedad será la implementación de la Boleta Única.
No será un día mas en el mundo Gimnasia. En unas elecciones que prometen ser históricas, son cuatro las listas habilitadas para competir y dirimir la conducción del club tras la salida de Mariano Cowen. Los candidatos a Presidente serán Carlos Anacleto (Usina Tripera), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), Diego Patiño (Unir a Gimnasia) y Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos). Los socios y socias (15.586 son los habilitados para votar) podrán acercarse a la Sede Social de calle 4 de 9 a 19 horas, sí o sí con DNI físico. La gran novedad será la implementación de la Boleta Única.
Con antelación, cada persona interesada por votar puede consultar el padrón electoral (visitar el Portal de Autogestión en la web oficial del club) para asegurarse de que se encuentra con todo en orden para ejercer su derecho. Será requisito tener la cuota de noviembre 2025 al día, sin excepción.
El orden de aparición de los candidatos en la boleta fue sorteado, y las imágenes suministradas por cada una de las agrupaciones. Otra dato importante es que habrá 500 socios por mesa en base a un pedido de los apoderados, lo que también va a contribuir para que sea todo más rápido y eficiente.
También se estableció una Junta Escrutadora, tal como lo estipulan los artículos 128, 129 y 130 del Estatuto del club, para llevar a cabo el conteo de los votos de manera oficial.
La última vez que el oficialismo no se presentó en una contienda electoral albiazul fue en 2022. En ese entonces, Gabriel Pellegrino, quien había sido reelegido como Presidente, decidió bajar su candidatura a último momento. Esto le allanó el camino a Mariano Cowen, que ganó las elecciones con la alianza “ Transformar Gimnasia”.
Usina Tripera
Presidente
Carlos Anacleto
Vicepresidentes
Ezequiel Ibañez
Ricardo Casal
Josefina Gaskin
Vocales Titulares
Ramiro Geneyro
Pablo Storino
Alberto Altuve
Jorge Chambó
Ignacio De Nicola
Melina Mallamace
Roberto Martini
Mariano San Martín
Sergio Lamoglie
Nahuel Conti
Oscar Fernandez Vilar
Martín Miranda
Eduardo Achilli Lucas
Vocales Suplentes
Javier Stazzone
Miguel Dueñas Bietti
Jose L. Ortiz
Carlos Ochoa
Federico Zingoni
Juan Anacleto
German Bruno
Revisores de Cuentas
Titulares
Adrián Lambolla
Martin Napolitano
Hernán Vicente
Suplentes
Miguel Tagliaferro
Laura Durso
Jurado de Honor
Titulares
Leandro Rubio
Daniel Galli
Nora Duymovich
Carlos Altuve
Gabriel Simiele
Suplentes
Gabriel Azzurro
Ignacio Formigo
Unir a Gimnasia
Presidente
Patiño Chaumeil
Vicepresidentes
Juan Larraza
Gastón Di Bella
Sebastián Gubia
Vocales Titulares
Alejandro Castellanos
Rafael Gamarra
Belén Bartoli
Juan Di Maio
Diego Piancazzo
Rocío Bartoli
Marcelo Escalada
Victoria Mc Coubrey
Esteban Caballero
Juan Tomás
Alejandro Astorgano
Eugenia López Puchulu
Damián Mosetti
Vocales Suplentes
Martín Gerardo Bertolot
Carolina Vicente
Leandro Soncini
Francisco Tomás Verdugo
Javier Garcia
Hernán Sánchez
Alfredo Polverelli
Revisores de Cuentas
Titulares
Diego Rodríguez
Juan Odera
Mariano González Refojo
Suplentes
Henry Stegmayer
Anabella Sanelli Herrera
Jurado de Honor
Titulares
Aníbal Vicente
Patricio Jones
Jorge Gago
Néstor Morelli
Graciela Delmar
Suplentes
Germán Andrés Mazzilli
Federico Vera
Gimnasia Somos Todos
Presidente
Edgardo Medina
Vicepresidentes
Javier Novarini
Luis Ignacio Rey
Marcelo San Pablo
Vocales Titulares
Sandra Testa
Luis Ghizzoni
Pablo Ariel Koller
Agustina Pisoni Enrique
Martín Abbate
Verónica Chaparro
Simón Bravo
Federico Sánchez
Pedro Martín Ovejero
Roxana Bertini
Sergio Broglio
Isaac Bilbao
Lautaro Pra
Vocales Suplentes
Leandro Ariel Praderio
Ornella Occhipinti
Luana Díaz
Karen Gialleonardo
Honorio Sánchez
Estéfano Doricelli
Leonel Sergio Pougens
Revisores de Cuentas
Titulares
Lucía Maturano
Sergio Cañas
Susana Luján
Suplentes
Facundo Díaz
Amorina Insúa
Jurado de Honor
Titulares
Gonzalo Aguirre
Carlos Kaufmann
Sergio Occhipinti
Mario Testori
Leandro De La Orden
Suplentes
Alan Koller
Alberto Pra Gaggero
Arriba Gimnasia
Presidente
Daniel Onofri
Vicepresidentes
Manuel Mansanta
Emelina Molinari
Fabricio Gliemmo
Vocales titulares
Silvina Bayo
Damián Marinoni
Rodrigo Ventura
Lucas Langoni
Juan Carlos Basílico
Franco Mella
Ernesto Cavigioni
Federico Wenger
Juan P. Casamiquela
Valentín Armelino
Pamela Barrios
Rafael Di Francesco
Oscar Blanco
Vocales Suplentes
Reynaldo Onofri
Santiago López Akimenco
Augusto Caviglioni
Julio Morel
Alejandro Onofri
Juan Pablo Turi
Gastón Gómez
Revisores de Cuentas
Titulares
Facundo Botto
Angel Pietrosimone
Miguel Parisi
Suplentes
Alejandro Loudet
José Valenti
Jurado de Honor
Titulares
Daniel Figari
Norberto Sannafranco
José L. Mainetti
Santiago Dalto
Alberto Alba
Suplentes
Germán Casamiquela
Rodolfo Rocca