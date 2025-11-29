Llegó el día: Gimnasia elige a su nuevo presidente

No será un día mas en el mundo Gimnasia. En unas elecciones que prometen ser históricas, son cuatro las listas habilitadas para competir y dirimir la conducción del club tras la salida de Mariano Cowen. Los candidatos a Presidente serán Carlos Anacleto (Usina Tripera), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), Diego Patiño (Unir a Gimnasia) y Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos). Los socios y socias (15.586 son los habilitados para votar) podrán acercarse a la Sede Social de calle 4 de 9 a 19 horas, sí o sí con DNI físico. La gran novedad será la implementación de la Boleta Única.

Con antelación, cada persona interesada por votar puede consultar el padrón electoral (visitar el Portal de Autogestión en la web oficial del club) para asegurarse de que se encuentra con todo en orden para ejercer su derecho. Será requisito tener la cuota de noviembre 2025 al día, sin excepción.

El orden de aparición de los candidatos en la boleta fue sorteado, y las imágenes suministradas por cada una de las agrupaciones. Otra dato importante es que habrá 500 socios por mesa en base a un pedido de los apoderados, lo que también va a contribuir para que sea todo más rápido y eficiente.

También se estableció una Junta Escrutadora, tal como lo estipulan los artículos 128, 129 y 130 del Estatuto del club, para llevar a cabo el conteo de los votos de manera oficial.

La última vez que el oficialismo no se presentó en una contienda electoral albiazul fue en 2022. En ese entonces, Gabriel Pellegrino, quien había sido reelegido como Presidente, decidió bajar su candidatura a último momento. Esto le allanó el camino a Mariano Cowen, que ganó las elecciones con la alianza “ Transformar Gimnasia”.

Usina Tripera

Presidente

Carlos Anacleto

Vicepresidentes

Ezequiel Ibañez

Ricardo Casal

Josefina Gaskin

Vocales Titulares

Ramiro Geneyro

Pablo Storino

Alberto Altuve

Jorge Chambó

Ignacio De Nicola

Melina Mallamace

Roberto Martini

Mariano San Martín

Sergio Lamoglie

Nahuel Conti

Oscar Fernandez Vilar

Martín Miranda

Eduardo Achilli Lucas

Vocales Suplentes

Javier Stazzone

Miguel Dueñas Bietti

Jose L. Ortiz

Carlos Ochoa

Federico Zingoni

Juan Anacleto

German Bruno

Revisores de Cuentas

Titulares

Adrián Lambolla

Martin Napolitano

Hernán Vicente

Suplentes

Miguel Tagliaferro

Laura Durso

Jurado de Honor

Titulares

Leandro Rubio

Daniel Galli

Nora Duymovich

Carlos Altuve

Gabriel Simiele

Suplentes

Gabriel Azzurro

Ignacio Formigo

Unir a Gimnasia

Presidente

Patiño Chaumeil

Vicepresidentes

Juan Larraza

Gastón Di Bella

Sebastián Gubia

Vocales Titulares

Alejandro Castellanos

Rafael Gamarra

Belén Bartoli

Juan Di Maio

Diego Piancazzo

Rocío Bartoli

Marcelo Escalada

Victoria Mc Coubrey

Esteban Caballero

Juan Tomás

Alejandro Astorgano

Eugenia López Puchulu

Damián Mosetti

Vocales Suplentes

Martín Gerardo Bertolot

Carolina Vicente

Leandro Soncini

Francisco Tomás Verdugo

Javier Garcia

Hernán Sánchez

Alfredo Polverelli

Revisores de Cuentas

Titulares

Diego Rodríguez

Juan Odera

Mariano González Refojo

Suplentes

Henry Stegmayer

Anabella Sanelli Herrera

Jurado de Honor

Titulares

Aníbal Vicente

Patricio Jones

Jorge Gago

Néstor Morelli

Graciela Delmar

Suplentes

Germán Andrés Mazzilli

Federico Vera

Gimnasia Somos Todos

Presidente

Edgardo Medina

Vicepresidentes

Javier Novarini

Luis Ignacio Rey

Marcelo San Pablo

Vocales Titulares

Sandra Testa

Luis Ghizzoni

Pablo Ariel Koller

Agustina Pisoni Enrique

Martín Abbate

Verónica Chaparro

Simón Bravo

Federico Sánchez

Pedro Martín Ovejero

Roxana Bertini

Sergio Broglio

Isaac Bilbao

Lautaro Pra

Vocales Suplentes

Leandro Ariel Praderio

Ornella Occhipinti

Luana Díaz

Karen Gialleonardo

Honorio Sánchez

Estéfano Doricelli

Leonel Sergio Pougens

Revisores de Cuentas

Titulares

Lucía Maturano

Sergio Cañas

Susana Luján

Suplentes

Facundo Díaz

Amorina Insúa

Jurado de Honor

Titulares

Gonzalo Aguirre

Carlos Kaufmann

Sergio Occhipinti

Mario Testori

Leandro De La Orden

Suplentes

Alan Koller

Alberto Pra Gaggero

Arriba Gimnasia

Presidente

Daniel Onofri

Vicepresidentes

Manuel Mansanta

Emelina Molinari

Fabricio Gliemmo

Vocales titulares

Silvina Bayo

Damián Marinoni

Rodrigo Ventura

Lucas Langoni

Juan Carlos Basílico

Franco Mella

Ernesto Cavigioni

Federico Wenger

Juan P. Casamiquela

Valentín Armelino

Pamela Barrios

Rafael Di Francesco

Oscar Blanco

Vocales Suplentes

Reynaldo Onofri

Santiago López Akimenco

Augusto Caviglioni

Julio Morel

Alejandro Onofri

Juan Pablo Turi

Gastón Gómez

Revisores de Cuentas

Titulares

Facundo Botto

Angel Pietrosimone

Miguel Parisi

Suplentes

Alejandro Loudet

José Valenti

Jurado de Honor

Titulares

Daniel Figari

Norberto Sannafranco

José L. Mainetti

Santiago Dalto

Alberto Alba

Suplentes

Germán Casamiquela

Rodolfo Rocca