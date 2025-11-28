Melancólica se hizo “jerárquica” en su primera actuación en esta pista

Por GALOPON

En una jornada que se fue nublando con el transcurrir de la tarde, ya acallados los ecos de la gran fiesta del miércoles pasado, todo “volvió a la normalidad”. En ese marco, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de quince cotejos. En el Especial “Empress Jackie” (1.400 mts.), Melancólica se alzó con una desahogada victoria ya que derrotó por dos cuerpos a Jalimba, mientras que a seis largos culminaba tercera Tac-Tac. En carrera, Jalimba vino siempre a la descubierta, en tanto Melancólica vino “midiéndola” hasta la recta donde la rebasó para seguir cómodo trayecto hasta la definición. Así, para la pupila del “Bebe” Frenkel Santillán no pudo ser más auspiciosa su primera actuación en esta pista ya que fue para dar forma a la cuarta victoria de su breve pero rica campaña y a su vez, primera de corte jerárquico, lo que le abre una buena perspectiva en lo venidero. Es de destacar que contó con una acertada conducción por parte del jockey Jorge Peralta.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupó el séptimo turno de la programación con las seis participantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Melancólica, que prometía un sport de $1.65 por sobre la chande de Jalimba ($1.90).

Abiertos los partidores, y tal su manera de correr, Jalimba salió resueltamente a la descubierta, “primereando” a Melancólica; y al plantearse la carrera, la puntera aventajaba por medio cuerpo a Melancólica, escalonándose luego Tac-Tac, Dona Lea, Red Chilly y Curiosa Hit, cerrando la marcha.

En un ritmo sostenido pasaron la señal demarcatoria del kilómetro con Jalimba estirando a un largo la ventaja sobre la favorita, mientras a tres cuerpos se mantenía tercera Tac-Tac. De esa manera culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41 seguía mandando Jalimba pero ya su perseguidora Melancólica redujo a medio cuerpo la ventaja, mientras que tercera se mantenía Tac-Tac. No aflojaba la puntera pero tampoco lo hacía su rival que en la parte postrera de la curva la igualó y juntas pisaron la recta. Así, casi sin lucha se desprendió Melancólica que con firmes brazadas se dirigió al disco que lo cruzó con dos largos de ventaja sobre Tac-Tac que en los metros definitorios dejó tercera a Jalimba, que aflojó en su andar en el final.

La ganadora vino en 23s.73/100; en 46s.64/100 y en 1m.11s.40/100 hasta completar 1m.23s.33/100 para los 1.400 metros de pista normal.