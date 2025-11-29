Arrancaron las elecciones en Gimnasia y Anacleto fue el primero en votar

Después de un año con muchas polémicas, los socios de Gimnasia elegirán a un nuevo presidente para comandar los destinos de la institución hasta noviembre del 2028.

Los comicios se iniciaron a las 9 y desde muy temprano se vio al candidato de Usina Tripera, Carlos Anacleto, en las inmediaciones de la sede.

El referente del espacio que cerró su campaña el jueves a la noche fue el primero en votar y se espera que a las 12 lo haga Daniel Onofri de Arriba Gimnasia y media hora más tarde Toto Pueblo, de la lista Gimnasia Somos Todos.

La Junta Electoral confirmó que hay 15.585 socios en condiciones de poder sufragar hasta las 19 y luego se procederá al inicio del escrutinio.

De acuerdo a lo previsto, entre las 21 y las 22 se conocerá al ganador y según estableció la comisión directiva que encabeza Mariano Cowen, entre el miércoles y el viernes de la semana que viene se producirá el traspaso de mando.