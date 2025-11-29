Vóley: Las Lobas presentaron un comunicado advirtiendo medidas de fuerza

El plantel de vóley femenino de Gimnasia hizo público un comunicado mediante el cual denunció la falta de pago de sus salarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre. Según explicaron las jugadoras, pese a la situación económica adversa, mantuvieron el diálogo con la dirigencia y cumplieron con sus compromisos deportivos, priorizando el respeto por el trabajo realizado y el momento competitivo que atraviesa el equipo, actualmente en instancias decisivas del Torneo Metropolitano.

“Si hasta el día de hoy no hemos alzado la voz manifestando lo ocurrido y hemos cumplimentado con todas nuestras obligaciones fue por respeto a todo un año de trabajo que nos encuentra atravesando las fases finales del Torneo Metropolitano”, señalaron en el comunicado, dejando en claro su compromiso y profesionalismo a pesar de las dificultades.

No obstante, advirtieron que, si no se regularizan los pagos pendientes en el corto plazo, podrían tomar medidas más drásticas.