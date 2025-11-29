Básquet: Argentina pisó fuerte en el debut

El seleccionado argentino de básquet comenzó las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2027 con un valioso triunfo como visitante por 80-68 frente a Cuba, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. El equipo nacional, dirigido en esta oportunidad por Nicolás Casalánguida ante la ausencia de Pablo Prigioni por inconvenientes de visado, mostró carácter, madurez competitiva y recursos para resolver los momentos más complejos del partido.

Argentina fue elevando su nivel con el paso de los minutos. Aunque el inicio fue impreciso en el tiro exterior, el equipo compensó esa falencia con intensidad defensiva, solidez en la lucha rebotera y eficacia en la zona pintada. En ese contexto, Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro emergieron como figuras clave. El escolta del San Pablo Burgos fue el máximo anotador con 19 puntos (incluidos tres triples) y siete rebotes, mientras que el pívot de Boca Juniors firmó un doble-doble de 18 unidades y 10 rebotes, mostrando presencia y determinación en ambos tableros.

El espectáculo también tuvo lugar en las ejecuciones individuales. Facundo Campazzo volvió a ser el conductor habitual del equipo, con asistencias de gran calidad que encendieron el juego argentino. Gonzalo Corbalán protagonizó una jugada de costa a costa para cerrar el segundo cuarto, y Lee Aaliya concretó una volcada impactante tras una asistencia aérea de José Vildoza. Pero no fue la única: Nicolás Brussino, Francisco Cáffaro y Juan Fernández también aportaron volcadas que dejaron su sello en La Habana.

Otro hito de la noche fue el debut oficial de Mateo Díaz con la camiseta albiceleste. El joven base sumó sus primeros minutos en el seleccionado mayor, en un encuentro que dejó buenas sensaciones colectivas más allá de los aspectos a corregir.

Tras este auspicioso primer paso, la delegación argentina regresará al país para afrontar el segundo encuentro de esta ventana clasificatoria. Será el lunes, desde las 19.10, en el Estadio Obras Sanitarias, nuevamente frente a Cuba, con la posibilidad de cerrar la primera doble fecha con puntaje ideal y afianzar su camino rumbo al Mundial.