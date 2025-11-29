Fórmula 1: Alpine tuvo una mala clasificación

Oscar Piastri se quedó con la pole position para la carrera Sprint del Gran Premio de Catar, instancia que puede ser decisiva en la definición del Campeonato de Pilotos. El australiano marcó un tiempo de 1:20.055, superando a George Russell, quien largará desde la segunda posición. Lando Norris, su compañero en McLaren y actual líder del certamen, se ubicó tercero, reforzando el dominio del equipo británico. Max Verstappen, uno de los principales contendientes al título, partirá desde el sexto lugar, en una jornada que dejó más dudas que certezas para Red Bull.

Con solo tres fines de semana por disputar, la Sprint de Catar toma un valor estratégico en la pelea por el campeonato. Norris lidera con 390 puntos, mientras que Verstappen y Piastri comparten la segunda posición con 366 unidades. Los ocho primeros clasificados de la Sprint sumarán puntos clave, repartidos entre 8 y 1 unidad, lo que podría ajustar aún más la lucha por la corona.

Entre los que tuvieron una jornada adversa aparece Alpine, que volvió a mostrar un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Franco Colapinto no logró encontrar el ritmo y finalizó último en la clasificación con un registro de 1:22.364. El argentino quedó apenas 0.252 por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien largará 19°. Más allá de la escasa diferencia entre ambos, el panorama para la escudería francesa es preocupante. “No tuve grip en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos rompimos mucho el piso”, explicó Colapinto, evidenciando los problemas estructurales del auto.

La carrera Sprint se disputará este sábado desde las 11 de la mañana de Argentina, con una extensión de 19 vueltas. Más tarde, a las 15.00, se desarrollará la clasificación para ordenar la grilla de partida de la carrera principal, que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a las 13.00, con un total de 57 giros. Con el título en juego y los rendimientos fluctuantes, Catar se presenta como un punto de inflexión en la temporada.