Carlos Anacleto es el nuevo presidente de Gimnasia

En una jornada de alta participación y marcada por la intensa actividad política, Carlos Anacleto se impuso en las elecciones de Gimnasia y Esgrima La Plata y fue elegido como nuevo presidente de la institución. De esta manera, sucederá a Mariano Cowen y estará al frente del club durante los próximos tres años.



Anacleto obtuvo la mayoría de los votos por delante de Daniel Onofri, Diego Patiño y Edgardo Medina, consolidándose como la opción preferida por los socios triperos. Al igual que en los comicios de 2022 —cuando Cowen resultó electo—, el oficialismo decidió no presentar lista, lo que abrió paso a un escenario competitivo entre las distintas agrupaciones opositoras.



Con el triunfo de la agrupación “Usina Tripera”, el nuevo mandatario estará acompañado por Ezequiel Ibáñez como vicepresidente 1º, Ricardo Casal como vicepresidente 2º y Josefina Gaskin como vicepresidenta 3º.



La elección se desarrolló en el marco de una jornada histórica para el club, con una concurrencia récord: más de 7.000 socios se acercaron a emitir su voto. Pese a un retraso inicial por un error en el padrón, los comicios transcurrieron con normalidad y sin inconvenientes.





