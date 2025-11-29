Carlos Anacleto presidente de Gimnasia

Gimnasia ya tiene a quien va a suceder a Mariano Cowen en la conducción del club. Después de una jornada que comenzó con algunas fallas a primeras horas de la mañana y con una convocatoria con más de 7 mil socios que se acercaron a emitir su voto, el lobo ya tiene nuevo presidente y es Carlos Anacleto.

El candidato de Usina Tripera se impuso por delante de Daniel Onofri, Diego Patiño y Edgardo Medina.

El cierre de los comicios fue después de las 19 y se terminó proclamando por amplia ventaja Anacleto, quien supo ser vice segundo de Gimnasia durante la gestión de Juan José Muñoz entre 2004 y 2006.

El próximo lunes se llevará a cabo el pase de mando con Cowen y ambas Comisiones Directivas dirán presente en la cancha de Barracas Central, donde el Lobo disputará los cuartos de final del Torneo Clausura.