Fórmula 1: Colapinto buscará revertir sus acciones en el Gran Premio de Catar
El piloto argentino no logró una buena clasificación y buscará revancha en el Gran Premio de Catar.
Franco Colapinto cerró un sábado difícil en el Gran Premio de Catar. Tras finalizar último en la carrera Sprint, el piloto argentino tampoco logró revertir su rendimiento en la clasificación y partirá desde la posición 20° en la competencia principal del domingo. A lo largo de la jornada, Colapinto evidenció complicaciones para controlar su Alpine, algo que contrastó con lo logrado por su compañero Pierre Gasly, quien consiguió avanzar a Q2 y luego a Q3 con tiempos sólidos.
Visiblemente frustrado, las cámaras lo registraron abandonando los pits con gestos de molestia. Minutos después, ante la prensa, fue autocrítico con su desempeño: “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las primeras vueltas y en la última tampoco fue buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta”.
Consultado sobre la configuración del monoplaza, Colapinto puso el foco nuevamente en su actuación personal: “Pierre anduvo mejor. Creo que a mí me costó más. Igualmente, no manejé bien y eso es lo principal”.
Ahora, el argentino buscará dar vuelta la página y enfocarse en la carrera principal, que se disputará este domingo a las 13:00 (hora argentina) en el Circuito Internacional de Lusail, a 57 vueltas.